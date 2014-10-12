Sör'den Futbolda Psikolojinin Rolüne Dair Dersler II: Akıl Oyunları

otobiyografisinde bir tam bölümü psikolojiye ayırdığını daha önce yazmış ve oyuncularla iletişim konusunda Sör'ün deneyim ve tavsiyelerini bloga taşımıştım. Şimdi de medya üzerinden verdiği mesajlara psikoloji penceresinden bakalım.
Aktif menajerlik kariyeri boyunca Sör, medyayı ve basın toplantılarını rakip takım oyuncu ve menajerlerini etkilemeye yönelik "akıl oyunları" için bir araç olarak gördüğü iddiasıyla kimileri tarafından yerildi, kimileri tarafından övüldü! Kendisi varsayıldığı kadar ince elenip sık dokunmuş planlarla hareket ettiğini reddediyor ancak medyaya verdiği mesajlarda basit bir psikolojik teknik kullandığını da belirtmekten geri kalmıyor: Kendini doğrulayan kehanet.
Sör'ün en sık duyduğumuz iddialarından biri MANU'nun ligin ikinci yarısında performansını ne kadar yukarı çekip ligi ne kadar güçlü bitirdiğiydi. "Ligi her zaman yüksek performansla bitiriyoruz," "Hele bir ikinci yarıya kadar bekleyin," "Ligin ikinci yarısında MANU her zaman daha güçlüdür" mealinde sözleri yıllar boyunca Sör'ün basın toplantılarından hiç eksik olmadı. İşin aslı, Ferguson ligin ikinci yarılarında daha güçlü olmak için özel bir çalışma yapmadıklarını, ancak yıllar içinde bu söyleme hem futbolcularının hem de rakiplerin inandığını belirtiyor. Sör'ün söylemi MANU'lu oyuncuların ligin sonlarında hep özgüvenleri daha yüksek ve rakiplerine karşı kendilerini daha avantajlı hissetmelerine, rakiplerin de ligin sonlarında MANU'ya karşı hep daha çekingen kalmasına neden oluyor yıllar içerisinde. Yani herkesin kehanete inanması, ona göre davranmasına, sonunda da kehanetin doğru çıkmasına yol açıyor. Sör'ün bu oyununa aynı şekilde karşılık veren tek hoca 2009'da Chelsea'nin başındaki Carlo Ancelotti olmuş: "Alex hep Manchester'ın ligin ikinci yarılarında ilk yarıya göre daha iyi oynadığını söylüyor ama biz de ikinci yarılarda daha güçlüyüz" diyerek.
Aynı şekilde MANU'nun oyunu asla bırakmayıp son dakikalarda gol bulabilme özelliğini de sürekli gündemde tutarak yıllar içerisinde maç sonunu rakip takımlar için bir baskı unsuru haline getirmiş Ferguson. Premier Lig spikerlerinden hocalarına, hakemlerinden oyuncularına kadar herkes "Fergie zamanının" yani MANU'ya karşı maçın uzatma dakikalarının daha yavaş aktığı geyiğini en az bir kere yapmıştır sanırım.
Sör'ün psikoloji ile ilgili notlarından şimdilik bu kadar. Artık kendisinin akıl oyunları olmadığına göre, tüm gözler bu işin diğer üstadı Mourinho'da!
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