29 Temmuz 2014 Salı

Bu Sitede de Futbol (ve Daha Fazlası) Var

Kaçık Prens yayın hayatına görece yeni başlayan bir podcast. Sevgili Melih Kavukçu ile bir süredir üzerinde düşündüğümüz (Gül Günaydın'ın yönlendirmesiyle) ve hayata geçirdiğimiz bir proje. Psikoloji ve günlük hayat üzerine Melih'in deyimiyle "kahve muhabbeti" tadında sohbetlerimizi içeriyor. Tabi günlük hayat ve psikoloji deyince futbol da var içinde. Ama fazlası da var. Aşk acısından da bahsediyoruz, mutluluk arayışımızdan da. Kaçık Prens sohbetlerine sizi de bekleriz!

Mutlu bayramlar! 
Gönderen zaman: 00:07

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