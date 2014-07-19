En İyi Kulüp Takımlarında Oynayan Oyunculardan Kurulu Milli Takımlar Daha mı Başarılı?

INSEAD'dan Roderick Swaab ve arkadaşları* 2010 ve 2014 Dünya Kupası elemelerine katılan tüm ülke takımlarının (2010'da 207, 2014'de 209 ülke) performansını inceledikleri çalışmalarında bu soruya cevap aramışlar. Yani milli takımların elemelerdeki performansının takımda kaç tane büyük kulüp oyuncusu olduğuyla bir ilgisi olup olmadığını araştırmışlar. Büyük kulüp olarak da Deloitte'in her sene yayınladığı Elit Kulüpler listesindeki takımları almışlar. (Her sene güncellenen listede genelde Real Madrid, Manchester United gibi baba takımlar oluyor. 2014 listesine buradan bakabilirsiniz.) Büyük takımlardan oyuncular olması bir yere kadar milli takımların başarısını artırıyor. Kadronun yaklaşık %50-60'ına kadar eklediğiniz her büyük takım oyuncusu milli takımın performansına olumlu etki yapıyor. Ancak %60'ı geçtikten sonra yıldızların etkisi gittikçe azalıyor. Hatta kadronun %80'inden sonra her eklediğiniz büyük kulüp topçusu performansı biraz düşürüyor. Hasılı yıldızın azı karar çoğu zarar...
* Swaab, R. I., Schaerer, M., Anicich, E. M., Ronay, R., Galinsky, A. D. (2014). The too-much-talent effect: Team interdependence determines when more talent is too much or not enough. Psychological Science.
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2 yorum:
Neden yildizin fazlasi zararli? :)
Çok iyi soru! Nedenleri bir sonraki yazıya ;)
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