5 Kasım 2013 Salı

Uzaktan Orta En Uzman Blog Ödülü Adayı

http://bumerang.hurriyet.com.tr/bumerang-odulleri/65215.htm

﻿Uzaktan Orta Bumerang Ödülleri'nde En Uzman Blog kategorisinde ödüle aday gösterildi. Uzaktan Orta'ya oy vermek için buraya ya da yandaki resme tıklayabilirsiniz. Her zamanki gibi ilginiz için çok teşekkürler!
Gönderen zaman: 13:12

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