Son Bir Romantiklik Daha Yapıyorum, Ondan Sonra Gerçek Dünyaya Döneceğim

Blogu takip edenler bilir, bu sezon sonuç ne olursa olsun Moyes'in kalması taraftarıydım. Tekrar etmeyeyim, zira olanla ölene çare olmuyor (Merak edenler bu konuda yazdığım iki yazıyı buradan ve buradan okuyabilir). Manchester United yönetimi Moyes'in görevine son verdi.
Sezon sonuna kadar takımı Ryan Giggs'in çalıştıracağı açıklandı, yardımcılıklarını ise Paul Scholes, Phil Neville ve Nicky Butt yapacaklar. Yani MANU akademisinin 1992 mezunları. Manchester'ın 90'ların sonunda efsaneleşen Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadrosunun bileşenleri. Birgün bu ekibin Manchester United'ı çalıştırması fikri her taraftarı heyecanlandırıyordu. Moyes denemesinden sonra Manchester'da istikrar tutkunlarının tutunacak son dalı belki de. Szeonun son dört haftasında 12 puan alsalar mesela, bu ekip takımın başında kalır mı acaba diye ben de heyecanlandım ama romantizmim kursağımda kaldı: Yönetim çok net açıkladı. Sonuç ne olursa olsun 4 hafta sonra gidecekler. Tekrar risk almak istemiyor yönetim.
Bu açıklama uzun süreli menajer projesinin sonu ve benim gibilerin de gerçek dünyaya dönmesi gerekliliğinin işaretidir. Sadece 1992 mezunlarının takımın başında kalmayacak olması değil beni bu hükme götüren. Yönetimler başarısız sezonlardan sonra genelde yeni teknik direktörü eskisinin tersi özelliklere sahip olanlar arasından seçiyor. Taktik, teknik anlamda değil. Bu sabah Eurosport'da çok iyi özetlendiği gibi daha çok kişilik ve medya ve taraftar ilişkilerini yönetmek anlamında. Sessiz sakin bir tipse gönderilen, yerine sözünü sakımayan, sesi çok çıkan biri geliyor. Ya da çok öne çıkan biriyse giden yerine daha sessiz sakin biri geliyor. (Önemli kararlar bazen alakasız görünen kriterler temelinde verilebiliyor. Daha önce de sadece sarışın olduğu için oyun tarzı daha çok beğenilen futbolculardan bahsetmiştim.) Moyes'in yerine düşünülen isimlere bakıyorum: Van Gaal, Klopp, Ancellotti... Manchester United taraftarı şovunu yapan bir hocaya hazır olsun anlayacağınız. Bu tarzdaki hocaların çalışma tarzı daha kısa vadeli. Yapacakları iş kalmadığını hissettikleri zaman yeni bir heyecan arıyorlar genelde. Yani bir sonraki hocanın görev süresi iki-üç sene olacak gibi en fazla. Umarım yanılırım...
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