Goldü, Değildi; Çizgiyi Geçti, Geçmedi; Hakem Verdi, Vermedi Hiç Tartışmadık

Premier Lig izleyicisiyseniz İngiltere'de Noel tatiliyle başlayan futbol şölenini iple çekmişsinizdir. Üç günde bir Premier Lig maçı, tadından yenmiyor. Hafta sonu Newcastle United-Arsenal maçı da bu festivalin adına layık heyecanlı bir maç oldu. İkinci yarıda eskiden olsa maça damga vuracak, ama artık sadece heyecanlı diyebileceğimiz bir pozisyon yaşandı. Walcott'un kafa vuruşunu Debuchy çizgiden çıkardı.
Gol çizgisi teknolojisi anında karar verdi gol değil diye. (Daha önce bu teknoloji hakkında ayrıntılı olarak yazmıştım.)Ne oyuncular itiraz etti ve oyundaki ritimleri bozuldu, ne hakemin aklı pozisyonda kalıp sonraki kararlarında yaşananlardan etkilendi, ne yayıncı kuruluş pozisyonu 25 kere vermek zorunda kaldı, ne sunucu ve yorumcular bütün akşam pozisyonu tartıştı, ne taraftarlar maç sonuna kadar hakemi yuhaladı, ne de hoca basın toplantısında "Gol verilseydi" diye yakındı durdu. Hiç biri olmadı. Pozisyon yaşandı, heyecanla izledik, gol çizgisi teknolojisi sayesinde karar anında verildi ve maça devam edildi. Mis gibi de oldu. "Futbol hatalar oyunudur," "O kadar yatırıma ne gerek var," "Bu tür tartışmalı pozisyonlar oyunun heyecanını artırır" diyenlere de selam oldu, ne diyelim.
Sadece gol çizgisinde değil, sahanın her yerindeki kritik pozisyonlarda teknolojiden faydalanmak mümkün. Tartışmalı pozisyonları orta hakem ve gerekirse yardımcıları hemen tekrar izleyip kararlarını verebilir. Basketbolda, Amerikan futbolunda uygulanan bir yöntem bu. Kaybedeceğimiz bir dakika. Kazanacağımız ise yazının başında yazdığım ve hepimizin keyfini kaçıran her şeyden kurtulmak. Daha önce defalarca yazdığım gibi zavallı hakemleri de görsel olarak algılamaları mümkün olmayan pozisyonlardan ötürü haksız yere mahkum etmeyiz böylece.
Birkaç saat sonra yeni yılın ilk maçları başlıyor Premier Lig'de. İyi seyirler, mutlu yıllar...
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