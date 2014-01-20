MANU Taraftarının Çetin Sınavı: Uzun Vadede Başarı İçin Kısa Vadedeki Kupalardan Vazgeçmek

Psikoloji literatüründeki en sevdiğim çalışmalardan biri Walter Mischel'in lokum çalışmalarıdır. Dört-altı yaşındaki çocuklar bir odada lezzetli bir lokum (ya da bazen kurabiye) ile başbaşa bıraklır. Deneyi yapan kişi çocuğa isterse lokumu yiyebileceğini ama eğer sabrederse döndüğü zaman (15 dakika sonra) ona bir yerine iki lokum vereceğini söyler. Yani çocuk kısa vadedeki küçük ödülü (bir lokum) hemen alabilir, ya da kısa vadedeki ödülden vazgeçip uzun vadedeki daha büyük ödül (iki lokum) için bekleyebilir. Bazı çocuklar sabredemeyip bir lokuma razı olurken, kimisi acılı bir mücadele ile iki lokum için dişini sıkar. Deneycinin geri gelmesini beklerken sabredebilmek için odada oynayacak oyuncak arayan mı dersiniz, lokumun bulut olduğunu düşünmeye çalışan mı dersiniz, uyumaya çalışan mı dersiniz...
Manchester United taraftarının (ben dahil) bu sezonki çilesi bana bu çalışmalara katılan çocukları hatırlatıyor. Matt Busby ve Sir Alex Ferguson ile çeyrek asır çalışan Manchester United, uzun vadeli başarı için gerekirse kısa vadede başarıdan vazgeçme kültürünü taşıyan bir kulüp. O yüzden kısa vadede başarının kanıtlanmış adresi Mourinho yerine, takımda uzun süre kalmayı kabul edecek David Moyes'i seçtiler. Kısa vadede başarı veya başarısızlığın gösterge olmayacağını da düşündüklerinden olsa gerek 2-3 senelik değil 6 senelik sözleşme koydular önüne. İlk günden de Moyes projesinin bedeli herkesin zihnindeydi: Bir-iki sene herhangi bir kupa bile büyük bir başarı olacaktı.
Henüz daha altı ay geçmişken kamuoyu ikiye bölündü. Moyes gönderilmeli mi, kalmalı mı? Yukarıdaki satırlardan anlayacağınız üzere ben kalmasından yanayım. Zaten sezon ortasında hocayı göndermenin çok da fayda getirmediğini bu konuda yapılmış araltırmalar ışığında uzun uzun yazmıştım, tekrar etmeye gerek yok. Moyes projesi uzun soluklu bir proje ve kısa vadede bir-iki sene oyunun en tepesinde olmaktan feragat etmeyi gerektiriyor. Günümüz futbolunda kısa vadede başarı istiyorsanız, bu işin uzmanlarını (Mourinho, Ancelotti gibi) takımın başına getireceksiniz ve bir yazda 150 Milyon Euro'yu yeni gelen hocanın istediği oyuncular için harcayacaksınız. Manchester United bunun tersini yaptı. Uzun vadede Busby ya da Ferguson tipi büyük başarı için önündeki iki sezonu boş geçmeyi göze aldı. Şu an bu projeden dönmenin kimseye faydası olmaz.
Pekiyi, Moyes bu projeye iyi başlayabildi mi, doğru hamleleri yaptı mı? Lafı uzatmayalım, bu soruyu bir sonraki yazıda ele alalım. Şimdilik Manchester United taraftarına tavsiyem Mischel'in çalışmalarındaki çocuklar gibi kendilerini oyalayacak bir şey bulmaları sezon sonuna kadar. Daha doldurulacak çile var çünkü!!
Durum Kötü, Hocayı Gönderelim! Ya da...
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