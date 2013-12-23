Nüfus Planlaması Yapan Cimbomlular, Chelsea Maçına Dikkat!

O gece Katalanlar sevinçten, Ancelotti ve Chelsea'liler de sinirden çılgına döndüler. Ama ilginç bir şey daha yaşandı. Yaklaşık dokuz ay sonra Katalan radyosu bölgedeki beş hastanede çocuk doğumlarının %45 arttığını duyurdu! Kendisi de sıkı bir Barcelona taraftarı olan Jesus Montesinos "Acaba?" diye sordu ve arkadaşlarıyla birlikte Barça'nın dramatik şekilde turu geçmesinin doğum oranlarındaki artışı tetikleyip tetiklemediğini incelemeye başladı.
Montesinos ve arkadaşları, 1 Ocak 2007'den 31 Aralık 2011'e kadar toplam 60 aylık bir süredeki doğum oranlarını incelediler.* Ve gerçekten de doğum oranının Şubat 2010'da, yani Iniesta'nın golünden 9 ay sonra, diğer aylara oranla %16 daha fazla olduğunu buldular! Katalanlar arasında o ay doğan çocuklara "Iniesta nesli" deniyor.
Yüzyıllar önce Roma'da yaşayan şair Ovid, erkeklere bir kadını baştan çıkarmak için onu gladyatör maçına götürmelerini salık verirmiş. Günümüzde bir dizi klasik deney Ovid'i haklı çıkardı. İnsanlar heyecanlandıkları zaman yanlarındaki kişileri daha çekici buluyorlar. Yani Ovid'in lafını dinleyen erkeklerin şansı artıyor, çünkü Gladyatör maçında heyecanlanan kadın birlikte olduğu kişiyi daha çekici bulmaya başlıyor. Günümüzde şükür ki Gladyatör maçları yok artık ama geniş kitleleri o kadar heyecanlandıran başka bir şey varsa o da futbol maçları. Yani anlayacağınız, "Iniesta nesli" tabiri bilimsellikten hiç de uzak değil. Pekala Barcelona'nın son dakika zaferinin yarattığı heyecan eşlerin birlikte olma isteğini artırmış olabilir!
Chelsea Şampiyonlar Ligi'nde bu defa Galatasaray'la oynuyor. Galatasaray'ın şansı çok az bana kalırsa. Ama olur da bir mucizeye imza atarlarsa yaratacağı heyecan Katalanların yaşadığından büyük olur, benden söylemesi!
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*Montesinos, J. ve arkadaşları (2013). Barcelona baby boom: Does sporting success affect birth rate? British Medical Journal, 347.
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