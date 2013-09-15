15 Eylül 2013 Pazar

Bu Şampiyonlar Ligi İzlenir!

Nefesleri tuttuk bekliyoruz Şampiyonlar Ligi için ama bu sene bilmem dikkatinizi çekti mi farklı olan bir şey var. İki Şampiyonlar Ligi var aynı anda. Biri bildiğimiz lig. Alemin fiyakalı abilerinin arz-ı endam eylediği şölen. Diğeri ise bu yıl ilk defa düzenlenen UEFA Gençlik Ligi. Gruplar şampiyonlar ligiyle birebir aynı. Tek fark A takımlar yerine U19 takımları oynayacak. Formatı da ikinci tura kadar aynı, ikinci turdan itibaren çift maçlı eleme sistemi yerine tek maçlı eleme sistemi. var. Yarı final ve final tarafsız sahada. Yayıncı kuruluş Europort. İlk canlı maç Manchester United-Bayer Leverkusen. MANU'da Adnan Januzaj'a dikkat!

Avrupa'da altyapı akademilerinin öneminin gittikçe arttığını daha önce tartışmıştık. UEFA da buna kayıtsız kalmadı ve UEFA Gençlik Ligi'ni organize etti. Tutarsa ilerleyen yıllarda da devam edecek. Bana sorarsanız bu heyecanlı ligi düzenleten UEFA'nın sırf altyapı aşkı değil biraz da kendinden başka şemsiye organizasyon istememesi. Bundan iki sene önce aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 16 akademi takımı ile NextGen Series adı altında kulüpler düzeyinde bir turnuva başlamıştı. 2012'yi Inter, 2013'ü de Aton Villa şampiyon bitirdi. Maddi sıkıntı nedeniyle NextGen sona erdirilince UEFA bu işi de üstlenmiş oldu. Umarım vazgeçmezler de, biz de genç yıldız adaylarını izleme şansı buluruz.

Yani anlayacağınız salı günü İstanbul'da iki Real Madrid olacak. Birini akşam Arena'da Galatasaray A takımı, diğerini Avcılar Belediye'de öğleden sonra Galatasaray U19 takımı ağırlayacak.

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Gönderen zaman: 12:01 Etiketler: , , , , , , , , ,

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