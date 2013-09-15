15 Eylül 2013 Pazar
Bu Şampiyonlar Ligi İzlenir!
Avrupa'da altyapı akademilerinin öneminin gittikçe arttığını daha önce tartışmıştık. UEFA da buna kayıtsız kalmadı ve UEFA Gençlik Ligi'ni organize etti. Tutarsa ilerleyen yıllarda da devam edecek. Bana sorarsanız bu heyecanlı ligi düzenleten UEFA'nın sırf altyapı aşkı değil biraz da kendinden başka şemsiye organizasyon istememesi. Bundan iki sene önce aralarında Fenerbahçe'nin de bulunduğu 16 akademi takımı ile NextGen Series adı altında kulüpler düzeyinde bir turnuva başlamıştı. 2012'yi Inter, 2013'ü de Aton Villa şampiyon bitirdi. Maddi sıkıntı nedeniyle NextGen sona erdirilince UEFA bu işi de üstlenmiş oldu. Umarım vazgeçmezler de, biz de genç yıldız adaylarını izleme şansı buluruz.
Yani anlayacağınız salı günü İstanbul'da iki Real Madrid olacak. Birini akşam Arena'da Galatasaray A takımı, diğerini Avcılar Belediye'de öğleden sonra Galatasaray U19 takımı ağırlayacak.
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