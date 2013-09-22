"Fakat Ne Yedik Be" :)

Galatasaray'ın Real Madrid'den altı gol yemesi geçtiğimiz hafta haliyle çok konuşuldu. Nedenleri hakkında yorumcularımız yazdı çizdi zaten. Böyle oturaklı yenilgilerde "Boşver abi sağlam yenildik, 2-1 yenilseydik daha çok üzülürdük elimizden kaçtı adamlar diye" çıkışıyla yarım düzinelik tarifenin bile olumlu yanını bulabilen arkadaşlarımız olur. İyi ki varlar bu arkadaşlar ama söyledikleri doğru mu? Galatasaray 2-1 yenilse daha mı çok üzülürdük?
Pek de değil. Salı gecesi 2-0'dan sonra iki olasılık vardı. Real peşpeşe yakaladığı pozisyonları atacak mı atmayacak mı? Diyelim ki Real peşpeşe golleri dizmek yerine üstüste kaçırdı ve maç 6-1 bitecekken 2-1 bitti. Polyanna'yı kıskandıran arkadaşımızın tahmininin aksine 6-1'e göre daha az üzülecek ve daha çok mutlu olacaktık! Kazanma ve kaybetme durumlarında ne kadar üzülüp sevindiğimiz sonucun ne olduğundan çok gerçekleşmeyen olasılığın ne olduğuna bağlıdır (Bu örnekte gerçekleşmeyen olasılık Real'in 2-0'dan sonra yakaladıklarını atmak yerine kaçırması ve maçın 2-1 bitmesi). Yarım düzine yiyebilecekken 2 tane ile kurtulduğunuzda daha az üzülürsünüz, hatta altı yediğiniz duruma göre biraz daha mutlu hissedersiniz. Buna Jeff Larsen* "rahatlatan yenilgi" demiş, tabir hoşuma gitti.
Madalyonun diğer yüzünden bakarsak takımınız farklı kazanabileceği bir maçta pozisyonları cömertçe harcayıp ancak 1-0 galip geldikten sonra her ne kadar sizin arkadaş "Böyle daha güzel oldu, heyecan yaptık, 5-0 bitse bu kadar sevinmezdik" dese de 5-0'lık bir galibiyete göre daha az mutlu hatta biraz üzgün olursunuz. Larsen buna da "hayal kırıklığı yaratan galibiyet" diyor.
Umarım yukarıdaki karikatürü Juventus maçından sonra da hatırlamayız...
* Larsen, J. T., McGraw, A. P., Mellers, B. A., & Cacioppo, J. T. (2004). The agony of victory and thrill of defeat: Mixed emotional reactions to disappointing wins and relieving losses. Psychological Science, 15, 325-330.
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